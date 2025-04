Getty Images

Inter, Inzaghi: "Ho cercato di non stravolgere troppo, equilibrio tra voglia di giocare sempre e natura"

Federico Targetti

54 minuti fa



Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn prima della gara della 32esima giornata di campionato contro il Cagliari:



"Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavora molto bene, cerca sempre di portare in alto il nome dell'Inter. C'è tanta fiducia, vogliamo andare avanti. Veniamo da una partita intensa che ci ha dato grande soddisfazione, ma il nostro focus è sul Cagliari che è una squadra organizzata e che ci creerà delle difficoltà come tutti quelli che sono venuti a giocare qua ultimamente".



SCELTE - "Abbiamo fatto solo l'allenamento di ieri dopo il rientro da Monaco, ho dovuto fare delle scelte perché certi giocatori avevano giocato veramente molto negli ultimi tempi. Ho cercato di non stravolgere, di cambiare qualcosa parlando e cercando di capire come trovare il compromesso tra la natura e la voglia di giocare sempre".