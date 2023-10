Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, a pochi minuti dalla partita contro il Bologna è intervenuto a DAZN: "Ho optato per la stessa formazione col Benfica, ma tutti i ragazzi stanno lavorando bene. In queste partite ho sempre alternato, oggi ho dato continuità inizialmente, ma poi abbiamo visto che al di là delle scelte iniziali sono importantissime le scelte a gara in corso".



Thiago Motta si aspetta una squadra che partirà forte.

"Ci saranno i momenti della gara. Noi vogliamo approcciare bene perché è spesso importanti, poi ci saranno momenti in cui avremo più noi il possesso e altri momenti in cui ne avrà di più il Bologna, una squadra a cui piace tenere il pallone".