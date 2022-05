A margine della bella vittoria di Cagliari, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si è detto soddisfatto per l'atteggiamento della sua squadra, che dopo aver vinto e festeggiato in finale di Coppa Italia contro la Juventus, è stata brava a riattaccare subito la spina.



“Mercoledì abbiamo festeggiato una bellissima Coppa. In due giorni i ragazzi sono stati bravissimi ad organizzare una partita seria. Nulla era scontato qui a Cagliari ma ho una grandissima squadra di professionisti seri”.