A margine della partita vinta contro la Cremonese, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn.“Io sono contentissimo, ho fatto i complimenti alla squadra perché hanno giocato una grande partita, interpretata nel migliore dei modi ance dopo quel grande gol di Okereke. Sono molto contento del carattere dimostrato perché venivamo da una brutta sconfitta e prendere quel gol dopo aver approcciato come abbiamo fatto noi. Eravamo un po’ lunghi perché giocavano spesso palla lunga su Ciofani”.“Ci stiamo lavorando. Mi chiedo quali sarebbero state le prime due domande se avessimo perso. Ma sappiamo che siamo l’Inter e dobbiamo andare avanti e fare meglio”.“Ho avuto grandissimi segnali, abbiamo approcciato con aggressività contro un avversario in saluto. Se devo trovare una pecca, abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell’ultimo passaggio che ci avrebbe permesso di chiudere con un altro risultato”.“Sì, stanno bene ma stanno tornando anche Lukaku e Correa che sono stati condizionati dai problemi. Stasera non era semplice, hanno giocato una ventina di minuti e crescerà anche la loro condizione. È difficile impiegare sempre Edin e Lauti ogni tre giorni”.“Senz’altro, ma non dimentichiamo che prima c’è un quarto di finale martedì contro l’Atalanta e adesso pensiamo a quella partita. Poi penseremo al derby, sapendo che ci sono partite ogni tre giorni. Mi aiuterebbe anche recuperare gli infortunati”.“Questa domanda va fatta a Marotta e Ausilio. Io dico solo che è un grandissimo professionista, che in questo momento è qui e si allena al massimo. Il resto non posso immaginarlo”.