Al termine della vittoria dell’Inter per 2-0 sulla, che vale la semifinale dicontro il Milan, l’allenatore dei nerazzurri Simoneha analizzato la gara ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni:- “Penso che abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di valore. Hanno ottimi giocatori., ma poi siamo stati bravi e nel secondo tempo siamo stati migliori. Questi ragazzi danno tutto per la maglia”.– “. Si è fermato anche Darmian, ma dobbiamo andare avanti. Questa era la prima di sei in venti giorni e sappiamo cosa ci aspetta”.

- “. Ho comunque giocatori non al meglio, che non si sono tirati indietro.per aiutare la squadra”.- “Arnautovic? Stamattina abbiamo provato le palle inattive e lui doveva uscire, visti i difensori della Lazio.”.- “Martinez è un ottimo portiere. L’anno scorso ha fatto una grande partita.. La Coppa Italia sarebbe stata sua e non ho avuto fretta. E’ un ragazzo serio che lavora e sono molto contento”.