Primo bilancio nerazzurro per Simone Inzaghi dopo 75 giorni dal suo arrivo: "Sono molto soddisfatto, ho trovato una società, dei tifosi e una squadra molto disponibili - ha detto in tv - Sapevamo che potevamo avere difficoltà e finora abbiamo raccolto 7 punti, il club mi aveva detto che dovevamo sistemare alcune cose con la cessione di giocatori importanti; sono stati bravi i dirigenti a farsi trovare pronti per prenderne altri funzionali al mio calcio".