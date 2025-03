Inter, Inzaghi: "Il ruolo di Bastoni? Difenderemo a quattro. Come stanno Calhanoglu e Thuram"

Getty Images

Il tecnico dell'Simoneha parlato ad Amazon Prime Video prima della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League:"Abbiamo disputato tante partite, abbiamo lavorato; adesso abbiamo qualche defezione, purtroppo tutti nello stesso settore. Siamo in emergenza come lo eravamo nelle altre partite, con l'assenza di Dimarco lo siamo ancora di più. Ma faremo ugualmente una grande gara, in un ottavo di Champions voluto e ottenuto con un grande merito. Non è un momento semplicissimo ma siamo pronti".- "Sarà una partita non semplice in questa atmosfera, sappiamo che siamo agli ottavi di Champions e quello che dobbiamo fare. Bastoni giocherà più largo rispetto al solito, ma difenderemo a quattro e non avrà problemi. Il Feyenoord me lo aspetto molto intenso".

- "Thuram non ha chiesto il cambio a Napoli, veniva da 15 giorni dove aveva lavorato poco se non il giorno precedente la partita; si è allenato, non ha problemi. Calhanoglu sarà disponibile".