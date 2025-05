Inter, Inzaghi impressionato da de Jong: 95% di passaggi riusciti, ecco i migliori in Serie A

AFP via Getty Images

. L'allenatore nerazzurro ha parlato così del centrocampista olandese dopo la vittoria nella semifinale di Champions League: "Si è parlato tanto di Yamal, ma ho visto un altro giocatore straordinario come de Jong che mi ha impressionato ai livelli di Yamal:Io non cambierei mai i miei giocatori con nessuno al mondo, ma lui mi ha impressionato, qualcosa di sensazionale".Classe 1997, Frenkie de Jong ènel mercato estivo del 2019. Si tratta del. Contro l'Inter a San Siro

. Davanti a un suo compagno di squadra, il polacco Piotr, invece il turco Hakandi passaggi riusciti.Invece hanno una percentuale superiore al 90% di passaggi riusciti i vari

Senza dimenticare che(classe 2004), sul quale però il Real Madrid vanta un diritto di recompra nelle prossime tre estati rispettivamente per 9, 10 e 11 milioni di euro.Lo conosco e ha il livello, non solo per giocare nel Real Madrid, ma per continuare a crescere. È un giocatore che