Inter, Inzaghi in emergenza ma van Persie è messo peggio: Feyenoord con 15 indisponibili!

ANP/AFP via Getty Images

nella conferenza stampa della vigilia: "Non mi era mai capitato da quando alleno, ho cinque esterni e si sono infortunati tutti i quattro che possono giocare a sinistra". Stasera allo stadio De Kuip di Rotterdam (dove finora tra le squadre italiane ha vinto soltanto la Roma di Rudi Garcia 10 anni fa nel 2015) in Olanda si gioca l'andata degli ottavi di finale in Champions League, i nerazzurri si presentano in campo con

Espulso per proteste dalla panchina nei minuti di recupero del playoff di ritorno pareggiato a San Siro contro il Milan, il terzino destro(giovane attaccante messicano arrivato nello scorso mercato invernale per raccogliere l'eredità di Santiago Gimenez, ceduto al Milan)Le uniche buone notizie arrivano da Moder e Ueda, recuperabili almeno per la panchina.

, tredicesimo in classifica con 26 punti raccolti in 24 giornate di campionato olandese. A 18 lunghezze di distanza dal Feyenoord,ormai in fuga.Al 72' brivido dei padroni di casa con un gol annullato a Larsen dal Var per un fallo di mano. Al 91' viene ammonito il difensore slovacco Davidin calendario martedì 11 marzo a San Siro. Dove invece i nerazzurri giocano anche sabato sera contro il Monza, ultimo in classifica.

, dove ha preso il posto dell'esonerato Brian Priske (arrivato la scorsa estate al posto di Arne Slot passato al Liverpool) dopo l'interregno di Pascal Bosschaart che ha eliminato il Milan al playoff di Champions League.(andata 0-1 a San Siro e 2-2 nel ritorno in Olanda, dove van Persie fece impazzire l'altrettanto giovane difensore nerazzurro Salvatore Ferraro, ammonito) in semifinale di Coppa Uefa, poi vinta battendo in finale il Borussia Dortmund, che a sua volta aveva eliminato il Milan.