Inter, Inzaghi incrocia le dita per Thuram: cosa filtra in vista del Barcellona

Getty e Calciomercato.com

Nel momento più importante della stagione, con l’Inter arrivata a giocarsi le partite decisive di campionato, Champions League e Coppa Italia, Simone Inzaghi sta facendo a meno di Marcus Thuram. E dovrà farlo anche per la partita contro la Roma, dato che il francese dopo l’affaticamento rimediato dopo la partita con il Bayern Monaco, continua ad allenarsi a parte. E, nella giornata di venerdì, non ha svolto lavoro sul campo.

IN DUBBIO - L’assenza con la Roma è certa dato che il francese non si allena con i compagni da ormai dieci giorni, ma le preoccupazioni sono tutte in vista di Barcellona-Inter. La presenza o meno di Thuram dal primo minuto cambia, inevitabilmente, il tipo di partita che Inzaghi imposterà al Montjuic e cambia anche le percentuali di tornare dalla Spagna con un risultato positivo. Le prove di Taremi nel derby di Coppa Italia e di Correa (che non è in lista Champions) con il Bologna non lasciano certo ben sperare in caso di assenza di Thuram anche contro i blaugrana.

SENSAZIONI - L’Inter giocherà contro il Barcellona il 30 aprile. Ci sono ancora quattro giorni di tempo in cui Thuram cercherà di recuperare al meglio dall’affaticamento accusato dopo l’impegnativa partita con il Bayern Monaco del 16 aprile, in cui è rimasto in campo 90 minuti. Da quanto filtra dovrebbe esserci, ma se giocherà o meno dal primo minuto dipenderà dalle sue sensazioni.

UNICO - A testimonianza dell’importanza che ha per il gioco di Simone Inzaghi. Il numero 9 è unico per caratteristiche nella rosa dell’Inter: sa allungare la squadra e attaccare la profondità. Cose che Lautaro, Taremi e Arnautovic non hanno nelle proprie corde. Inoltre, i blaugrana tendono a lasciare molti spazi alle spalle della difesa in cui il numero 9 potrebbe andare a nozze.

ZERO GOAL - L’assenza di Thuram contro Bologna e Milan si è fatta sentire per l’Inter che ha fatto fatica a rendersi pericolosa, soprattutto al Dall’Ara. La mancanza di un calciatore in grado di dare profondità si è sentita. Contro la Roma dovrebbe giocare Marko Arnautovic, con Inzaghi che spera di avere il suo numero 9 dal primo minuto per il Barcellona, quando i nerazzurri proveranno a tener vivo il sogno Champions.