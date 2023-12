Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky prima della gara contro l'Udinese:



“I ragazzi hanno preparato bene la gara, 3/4 giorni di ottimo lavoro, sappiamo la forza dell’avversario, una squadra di valore da non sottovalutare. Ogni anno ci hanno creato qualche problema. Rientro di Bastoni? In questo momento siamo un po’ in difficoltà con le rotazioni, chiederò a qualcuno qualche straordinario in più. Chi scende in campo dà le massime garanzie. Abbiamo tantissime partite ravvicinate, purtroppo stasera siamo con qualche defezione, ma è così. Duello con la Juve? Noi la pressione l’abbiamo quotidianamente anche in allenamento, giocare prima o dopo non cambia nulla. La Juve sta facendo molto bene, come anche l’Inter: il campionato è ancora lunghissimo”.