La doppietta del Tucu Correa è anche un po' quella di. L'allenatore l'ha chiesto, l'ha cercato e voluto fortemente in nerazzurro. E quando oggi l'ha mandato in campo, l'argentino l'ha ringraziato con due gol decisivi per il 3-1 sul Verona: "Io penso che sia stata una vittoria sofferta. Avevamo approcciato bene il primo quarto d'ora, poi abbiamo preso il gol e l'ultima mezz'ora abbiamo fatto poco per poca mobilità e lucidità nelle scelte - ha detto Inzaghi in tv nel post partita - Nell'intervallo ci siamo riorganizzati e siamo stati bravi a pareggiare con Lautaro, poi i cambi ci hanno dato qualcosa in più.. Noi siamo stati bravi a soffrire e portare a casa una vittoria importante"."Avevo visto la gara del Verona col Sassuolo, sapevo che sarebbero venuti uomo contro uomo.. A volte le due mezz'ali che dovevano aprirsi intasavano un po' il campo; potevamo fare meglio, ma è giusto fare anche i complimenti al Verona che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. L'ho detto anche a Di Francesco"."Come ho detto alla vigilia del Genoa, sono soddisfatto per quello che vedo tutti i giorni. Hakimi so che è fortissimo ma non l'ho mai allenato,; ora l'abbiamo fatto, la squadra lavora con entusiasmo e io sono contento di essere l'allenatore di questa squadra. Le prime due partite le abbiamo fatte bene, ora dobbiamo guardare avanti e pensiamo già alla ripresa a Genoa. Andranno via una ventina di giocatori, rimarremo in 5/6 più i ragazzi della Primavera. Penso che fanno piacere i cori dei tifosi, già nella prima amichevole a Parma mi hanno adottato nel migliore dei modi. Per stasera li ringrazio perché anche quando perdevamo ci hanno incitato, credo sia giusto dedicare la vittoria a loro".