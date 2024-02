Inter, Inzaghi: 'L'1-0 ci sta un po' stretto. Arnautovic e Sanchez daranno soddisfazioni'

Redazione CM

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Mediaset e a Sky dopo la vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid



"Grande soddisfazione, abbiamo superato una squadra fisica come l'Atletico. Sappiamo che sarà un ritorno difficile, ci prepareremo nel migliore dei modi".



THURAM - "Ha avuto un problemino sullo scatto con Witsel, nell'azione dopo ha tirato in porta e sentito indurirsi. Nei prossimi giorni vedremo che cosa ha, ma sono cose che possono capitare. Speriamo di non perderlo per tanto tempo...".



ARNAUTOVIC - "E' entrato bene, lui e Sanchez mi stanno dando soddisfazioni per come rispondono quando chiamati in causa, si allenano con lo spirito giusto e ci daranno soddisfazioni".



RIMPIANTI - "Per quanto abbiamo creato sì, l'1-0 ci sta un po' stretto. L'anno scorso abbiamo fatto fatica contro il Porto, più che con tutti gli altri, ma dagli ottavi in poi in Champions non ci sono avversari facili".



ERRORI - "Avevamo un avversario di valore, penso che abbiamo fatto un'ottima gara. Non era semplice togliere palla ai loro centrocampisti, abbiamo sbagliato più del solito ma meriti anche a loro".



FASE DIFENSIVA - "I centrocampisti hanno lavorato bene, con la squadra. I cambi ci hanno aiutato, nei primi minuti della ripresa non eravamo i soliti, poi ci siamo ripresi. Sommer non ha fatto parate, è vero, ma potevamo evitare alcune situazioni come il tiro da dentro l'area di Lino o il colpo di testa di Morata. Le rivedrò".