Inter, Inzaghi: "La rimessa prima del goal è stata battuta 13 metri più avanti. Due diffidati e subito colpiti, dispiace"

esce sconfitta al 94esimo a Bologna dal goal di Orsolini e, parlando a Sky nel post partita ha sottolineato il torto che, secondo la squadra nerazzurra, è stato subito in occasione della rete della vittoria. L'allenatore interista, infatti, ha puntato il dito sulla rimessa laterale precedente a quella che poi ha portato al goal bolognese, che è stata battuta a suo dire "13 metri" più avanti."Una rimessa che esce davanti ai miei piedi viene battuta quasi davanti all'area tecnica del Bologna. Dispiace averla persa in questo modo. È stata battuta 13 metri avanti non può essere convalidata. Per questo i ragazzi erano così agitati. Poi noi non dovevamo prendere quel gol, dovevamo non far finire quella palla ad Orsolini.

"Il Bologna era molto preparato, ma lo era anche l'Inter. Abbiamo ribattuto colpo su colpo e prendere un gol così a pochi secondi dalla fine fa male. Abbiamo tanti obiettivi davanti a noi, dobbiamo essere calmi e concentrati e accettarlo""Ho parlato con la squadra e in questo momento non l'accettavano. Ho provato a fargli vedere come abbiamo preso il gol e non l'accettavano perché erano concentrati su quella rimessa, soprattutto con due persone li""Gli infortunati? Thuram, Zielinski e Dumfries speriamo di averli subito. Avevamo due diffidati e li hanno colpiti subito perciò loro giocheranno mercoledì e gli altri speriamo di riaverli per la Roma.