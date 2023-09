Vittoria netta dell'sul campo dellacon un secco 4-0 firmato da un poker di. Nel post partita ha parlato il tecnico nerazzurroai microfoni di Dazn, dando la sua lettura della gara e soffermandosi sulla prestazione di"Scelgo sempre Lautaro. Ma come lui scelgo sempre tutti i miei attaccanti. Stanno lavorando benissimo adesso purtroppo abbiamo perso Arnautovic e dobbiamo andare avanti con i 3 attaccanti, ma stanno lavorando tutti molto bene.""Stavo riflettendo su chi togliere per mettere Lautaro e poi ho scelto di lasciare dentro Thuram per avere un po' più di fisicità, ma anche Sanchez ha fatto molto bene oggi.""Senz'altro il percorso Champions mentalmente ci ha dato tanto. Ma è dal 13 luglio che i ragazzi lavorano bene. Stiamo giocando tanto e ho bisogno dell'apporto di tutti. Ci sono molte trasferte, spesso rientriamo tardi e in un giorno e mezzo dobbiamo essere pronti per ripartire.""Sta lavorando molto bene, deve continuare in questo modo . E' un giocatore che è con noi da un anno e mezzo e sta crescendo. Chiaramente giocare all'Inter non è come all'Empoli, ma sta lavorando bene e ci da una grandissima mano."Come stanno fuori tutti gli altri sta fuori anche lui. Abbiamo tantissime partite ravvicinate, è stata bravissima la squadra, sono stati bravissimi Thuram e Sanchez. Lautaro ha fatto sempre benissimo anche negli altri anni, ma adesso è capitano e si sente più leader, ha messo tantissima esperienza, ha vinto tanti trofei, è campione del mondo.""Questo è l'augurio. E partito nenissimo ma bisogna pensare partita dopo partita perché nessuna partita è facile."