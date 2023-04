Simone, tecnico dell', ha parlato a Sky dopo la sconfitta casalinga contro il Monza:"La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio, poi ci siamo innervositi, abbiamo perso le distanze e subito delle ripartenze. E' la copia delle ultime partite, non va bene questo passo. Non è vero che non sentiamo il campionato, eravamo concentrati ma rallentiamo ancora"."L'episodio. I numeri in campionato sono superiori a quelli delle coppe, eppure il risultato non arriva, ci dispiace, siamo frustrati. Non è un caso che i vari Dragowski, Terracciano, Di Gregorio, Ochoa siano sempre i migliori in campo. Poi perdiamo lucidità e muoviamo la palla più lentamente".- "Nel 2023 non siamo più sui nostri livelli, per 16 mesi siamo stati il migliore attacco. Stiamo concretizzando meno anche se la squadra crea e propone. In campionato siamo a due punti dal Milan, mancano ancora diverse gare, se prima avevamo un problema lontano da San Siro ora non riusciamo a fare risultato in casa. Bisogna essere più bravi degli episodi".- "Siamo attrezzati per perseguire tutti gli obiettivi, siamo in corsa e abbiamo motivazioni per tutti gli obiettivi. Fiorentina, Salernitana e Monza sono partite che mi soddisfano relativamente".- "Abbiamo due gol di vantaggio, affronteremo una squadra che viene da una sconfitta come noi. La continuità imposta dalla Champions si paga, a volte pensi delle cose sulla formazione che vengono smentite nei giorni a seguire".