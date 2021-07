È il giorno di Simone Inzaghi all'Inter, il club nerazzurro presenta il nuovo tecnico nerazzurro che raccoglia l'eredità di Conte.“Buongiorno a tutti. Da parte mia c'è un grandissimo entusiasmo per questa nuova avventura. Ho grandi motivazioni e so che mi aspetta un lavoro importante, ma è una bellissima sfida. Mi hanno subito convinto Zhang, Marotta e Ausilio, adesso sono qui con il mio staff, consapevoli che troveremo un gruppo forte e una società forte. Con tifosi calorosi che so che ci staranno vicini”.“So che ci Sto arrivando!ranno difficoltà abbiamo uno scudetto da difendere, ma siamo l'Inter e faremo di tutto per difenderlo anche contro squadre attrezzate. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla società e a Conte per aver raggiunto lo scudetto”.“Penso che in questo momento in pochi si sono mossi. Il mercato è lungo e il momento delicato, per l'Inter e per gli altri. Mi era stata prospettata la partenza di Hakimi ma mi hanno promesso che rimarremo competitivi e forti. C'è un confronto diretto con il diretto e sappiamo dove dobbiamo intervenire. e poi c'è il desiderio di arrivare agli ottavi di Champions”.“L'ho sentito diverse volte, adesso è deluso per l'eliminazione col Belgio. È una garanzia e lo ha dimostrato sul campo con l'Inter. Ma anche i suoi compagni sono una garanzia. Lui è fortissimo e fa reparto ma è stato assecondato nel migliore dei modi”.“La società gli ha esso a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno, adesso ha bisogno dei suoi tempi. Siamo stati bravi a prendere Calhanoglu che è un calciatore che mi piace da tempo, Eriksen deve avere il suo tempo”.“Il compito sarà quello di dare continuità a questa squadra, sul lavoro enorme svolto da Conte”.“Sono stati 22 anni molto intensi, ho ringraziato tutto l'ambiente, sono stato bene e ho avuto la fortuna di vincere da giocatore, allenatore delle giovanili e allenatore della prima squadra. Era il momento di cambiare e la spinta dell'Inter è stata forte”.“Una squadra intensa che vuole sempre stata in partita. Una squadra che Sto arrivando! reagire agli episodi. Le mie squadre lo hanno sempre fatto, vincendo anche nei minuti di recupero”.“Sapevamo della partenza di Hakimi, dolorosa ma preventivata. Era richiesto in tutta Europa, sono stati bravi i direttori a portarlo all'Inter. La squadra rimarrà competitiva, Zhang è stato bravo a prendere Calhanoglu”.“Ho parlato con tutti i calciatori. Ho allenato de Vrij, ho giocato con Kolarov e Handanovic. È un piacere incontrarli di nuovo. Avrò un grandissimo rapporto con tutti loro”.“In questi anni ci sono state richieste per il lavoro svolto ma non era ancora il momento di cambiare perché a Roma stavamo lavorando bene. Poi dopo tante partite nella stessa squadra era normale cambiare e quando è arrivata l'Inter non ci ho pensato”.“La Champions è una competizione difficilissima, fisica. Altre squadre all'estero hanno sentito meno il Covid, si sono attrezzate. Noi faremo altrettanto, sapendo che c'è un grande dispendio fisico nel giocare due competizioni”.“Roma è stata una bella palestra. Mi piacciono le sfide, altrimenti non avrei accettato questa dopo la vittoria dello scudetto e con la possibilità che perdessimo qualche campione. So che avrò l'appoggio della società e che incontreremo difficoltà ed è li che dovremo essere bravi”.“Nella vita vanno prese delle scelte e io mi sono incontrato con Lotito perché lo ringrazierò sempre per quello che mi ha dato. È un grande presidente con grandi idee, ma si era chiuso un ciclo. Sono stato a cena con loro perché avevo preso del tempo per scegliere e al mattino ho deciso di cambiare. La prima persona che ho avvertito è stato il presidente”.“Il mio obiettivo è quello di dare continuità, so che sono venuto in una squadra che ha vinto lo scudetto e che ha dovuto cedere un campione. Ma abbiamo grandi calciatori e grande entusiasmo. Ho conosciuto anche i rappresentanti della Curva, sono stati chiari, mi hanno detto che vogliono vedere una squadra che darà tutto in campo. Io sono il loro allenatore ed è questo che voglio vedere”.