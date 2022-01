Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.A breve la conferenza Live su Calciomercato.com, ora prevista d'inizio 13:15“Penso che abbiamo vinto meritatamente contro un avversario che ha giocato un'ottima gara. Siamo stati bravi perché siamo rimasti lucidi nonostante lo svantaggio. Abbiamo meritato e sono contento di vedere i ragazzi così, è stato un momento bellissimo con i nostri tifosi. Ma adesso questa coppa è già il passato, sbolliamo l'euforia che a Bergamo sarà complicato”.“Gasperini sta facendo bene da tanti anni all'Atalanta, negli anni il calcio si è evoluto e l'occupazione degli spazi nel momento giusto è sempre più importante. Sto arrivando!rà una gara bella, fisica, da vivere. Come all'andata, con ritmi altissimi”.“Assolutamente sì, l'Atalanta è quarta ed è in continuo miglioramento. È una partita scudetto”.“Sanchez è stato determinante e sono felice di allenarlo. Per un allenatore, vedere l'azione che ha determinato la partita, con i quattro entrati in gara in corso e in più è stato decisivo anche Vidal con il suo ingresso, è una grande soddisfazione. Sanchez è una grande risorsa, ma valuterò per la partita contro l'Atalanta. Ma lo avevo già detto, Sanchez è un campione che ha sempre voglia di apprendere e imparare, non serviva il gol contro la Juve, sono già due mesi che si è sistemato”.“Ho letto e sentito ma non mi piace parlare dei calciatori di altre squadre, sono orgoglioso di quelli che ho io. A partire da Satriano che ieri è partito”.“Penso la consapevolezza, io ho rivisto anche l'andata contro l'Atalanta e abbiamo sempre espresso un buon calcio. Poi determinati episodi ci hanno fatto perdere punti. Ma penso che la consapevolezza e la continuità di prestazioni e risultati ci ha motivati e adesso anche chi subentra lo fa al meglio. La Supercoppa è lampante”.“La decideranno tanto i duelli fisici e sappiamo che contro l'Atalanta e determinate squadre bisogna vincere tante sfide individuali e restare lucidi. Dovremo saper soffrire ed essere bravi a lasciarci alle spalle la vittoria di Supercoppa perché sarà una sfida scudetto molto importante”.“Il segreto è avere i calciatori che ho avuto alla Lazio e all'Inter, che certe partite non te le sbagliano”.“Siamo sempre in grandissimo contatto con il presidente e poi ho la grandissima fortuna di avere Marotta, Ausilio e Baccin che lavorano 24 ore su 24. Vediamo che tutte stanno cercando di migliorarsi e se ci sarà l'occasione ci faremo trovare pronti”.“In questo momento hanno avuto meno spazio ma ho parlato con loro e per me sono due calciatori che terrei sempre con me. Sono forti e di qualità, quando li ho impiegati e ricordo Sensi col Genoa o Vecino contro l'Atalanta, hanno fatto benissimo. In questo momento giocano meno ma se rimarranno troveranno spazio. Poi se vogliono giocare sempre capiremo, ma la società Sto arrivando! cosa penso di loro”.