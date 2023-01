Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha presentato la sfida contro la Cremonese e toccato tre temi su tutti: Brozovic, Gagliardini e Lukaku.



SU BROZOVIC - “Ha avuto un problema importante al polpaccio e non è ancora uscito sul campo, cosa che tornerà a fare in questi giorni”.



SCELTA GAGLIARDINI - “Ho scelto Gagliardini perché è affidabile e quando chiamato in causa ha sempre fatto il suo. Con tante partite ravvicinate il rischio è di dover fare a meno sempre di calciatori importanti”.



SU LUKAKU - “Manca ancora qualcosina per vederlo al top, altrimenti avrebbe iniziato qualche partita. Ma siamo fiduciosi, il ragazzo ha tanta voglia di mettersi alla pari con gli altri. Già da oggi potrà darci una mano a partita in corso”.