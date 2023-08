Simoneha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto a Cagliari con il risultato di 2-0: "Siamo stati molto bravi a interpretare la partita bene fin dal primo minuto, il Cagliari aveva fatto molto bene all'esordio e giocavano la prima davanti al proprio pubblico. Dovevamo fare una partita organizzata, da questo punto di vista siamo stati perfetti"."Sono molto importanti, poi dipende anche dal sistema di gioco dell'allenatore. Le nostre mezzali in certi frangenti della partita diventano mezze punte"."Stasera è stato bravissimo, si è messo a lavorare seriamente dal primo giorno e si è inserito molto velocemente. Sono molto soddisfatto di lui, avrebbe meritato il gol per il lavoro che ha fatto".Lukaku alla Roma?"La Roma ha fatto un ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano ma io sono soddisfattissimo dei giocatori che ho e spero ci diano grandi gioie"."Lautaro da quando sono qui è sempre andato in crescendo, sono due anni che è in continua crescita e si cala alla perfezione nel nostro calcio. Deve continuare in questo modo, sono sicuro che lo farà"."Sono contento di allenare questa squadra, abbiamo grandi responsabilità ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto vincendo titoli e facendo cose che i nostri tifosi aspettavano da tanto tempo"."Me lo auguro, abbiamo cambiato tanto ma si vede sempre un'Inter organizzata con gli stessi principi di gioco e questo è un ottimo segnale"."Sembra soltanto una botta, ma il ragazzo adesso ha molto dolore".