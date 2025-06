Inter-Inzaghi, martedì l’incontro decisivo per il futuro del tecnico: si va verso l'addio

. In viale della Liberazione stanno facendo tutte le valutazioni del caso e lo stesso Inzaghi nei giorni scorsi si è trovato a dover valutare un’cui non ha assolutamente chiuso, evidentemente perché anche nel tecnico stesso iniziava ad albergare qualche dubbio. Quando il rumore delle sirene sembrava destinato ad affievolirsi, la batosta del 5-0 ha nuovamente riaperto la questione, risvegliando tensioni e sentimenti negativi.

Tutti i rischi vanno considerati e in un clima di amarezza generale, Inzaghi e la società proveranno a capire qual è la cosa migliore da fare per entrambi. Al momento sembrerebbe prevalere la possibilità dell’addio,. Nel frattempo l’Al-Hilal prosegue il proprio pressing sull’allenatore nerazzurro e la stessa Inter non se ne sta ferma con le mani in mano.

L’idea della società è quella, eventualmente, di mettere le mani su un profilo giovane., ma il direttore sportivo sa cheancora per un anno, convinto che non sia ancora per lui il momento giusto per rientrare in Italia.Tutte le strade sono aperte, le prossime 48 ore poteranno a una scelta che determinerà il futuro dell’Inter, che tra quindici giorni scenderà nuovamente in campo nel Mondiale per Club.