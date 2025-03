Inter, Inzaghi: "Martinez o Sommer? Li gestirò tranquillamente. Di volta in volta vedremo il da farsi"

Prima di, Simoneha parlato del momento dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole."Non è una partita semplice, sappiamo che abbiamo avuto sempre sfide difficili con il Monza e sarà così anche stasera, anche se abbiamo lavorato nel migliore dei modi in questi giorni”.“Come li gestirò? Tranquillamente, stasera gioca Martinez e martedì vedremo. Martinez ha fatto bene, Sommer è un grande portiere e di volta in volta vedremo il da farsi”.– “Arnautovic? Vogliamo sempre fare il massimo, stasera ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così. Lui ha sempre dato il suo contributo e farà così anche stasera".

A Dazn ha poi aggiunto.- "Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore possibile per questa partita. In questo momento abbiamo difficiltà oggettive a sinistra, si è adattato molto bene Bastoni. Stasera rientra Carlos Augusto ma non giocando da 3 settimane l'ho tenuto in panchina inizialmente. Sappiamo che dobbiamo concentrarci sulla partita di stasera, poi ce ne saranno due e ci sarà la sosta"