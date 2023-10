Inizio di stagione col turbo per l’Inter, prima in campionato e prima nel girone di Champions. Simone Inzaghi guarda tutti dall’alto come non aveva fatto neanche Josè Mourinho ai tempi del Triplete. L’ultimo allenatore nerazzurro ad essere in vetta in tutte e due le competizione a questo punto della stagione, era stato Roberto Mancini nel 2007/08.