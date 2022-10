Negli ottavi a forza quattro., senza subirne nemmeno uno dopo i tre presi tre a Firenze. Quattro (a zero) come il Milan a Zagabria.Ma soprattuttocome non era facile immaginare due mesi fa al sorteggio di Istanbul. Con quattro saluti, come i gol segnati tra andata e ritorno al Barcellona, a. Il tifo contro del tecnico catalano, infatti, finisce dopo 35’, quanti ne bastano ai nerazzurri per sbloccare lo 0-0. Poi è soltanto undalla sinistra, che passa in vantaggio con, mette al sicuro il successo con unae ritrova alla fine anche la. E così la festa è completa, con l’unica assenza dello squalificato Inzaghi in tribuna e dell’infortunato Brozovic che potrà tornare con calma, perchéL’obbligo di vincere non mette fretta ai nerazzurri che partono al rallentatore, convinti che prima o poi il gol arriverà.evidenziati dal fatto che non ha ottenuto nemmeno un punto nelle prime quattro partite in cui ha realizzato soltanto tre gol, incassandone sedici! Raccolti attorno al portiere Stanek i quattro difensori Havel, Hejda, Pernica e Tijani si accontentano di non concedere spazi a Lautaro e Dzeko, in attesa di un passaggio smarcante dai tre centrocampisti Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella., ma il muro bianco degli avversari resiste sia pure a fatica. Dall’altra parte, invece, Acerbi, preferito a sorpresa a De Vrij, tra capitan Skriniar e Bastoni, non deve fare gli straordinari davanti al nuovo titolare Onana per bloccare l’unica punta Bassey.Tornato almeno in panchina, in attesa di riprendere il suo posto in campo, Lukaku impreca quando Dimarco per due volte manca la deviazione decisiva sotto porta. E’ il segnale che l’Inter ha deciso di accelerare il ritmo, perché soltanto le respinte fortuite dei difensori avversari bloccano le conclusioni di Lautaro e Dzeko.e soprattutto la qualificazione agli ottavi. E’ la seconda rete consecutiva per l’armeno che sabato scorso a Firenze aveva firmato quella del decisivo 4-3. Lukaku finalmente può applaudire, felice di ripetersi poco prima dell’intervallo quando lo scatenatoL’Inter ha il grande merito di non accontentarsi e invece di limitarsi a gestire cerca con insistenza la rete del 3-0. Mkhitaryan colpisce il palo e poco dopo soltanto una grande deviazione di Stanek nega il gol a Lautaro. Ormai non c’è più partita, perché il Viktoria continua a cambiare uomini ma non il suo atteggiamento troppo passivo che favorisce gli assalti dell’Inter.E allora sul 3-0, Farris che sostituisce in panchina Inzaghi può avviare un giustificato turnover pensando alla prossima sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Fuori l’appagato Dzeko e il nuovo regista Calhanoglu, ecco Correa e Asllani, per mantenere gli stessi equilibri tattici. E poi via libera a Gosens, che sostituisce l’applauditissimo Dimarco. Ma soprattutto. Un rientro che vale doppio, perché: 35' Mkhitaryan, 42' p.t. Dzeko, 21' s.t. Dzeko, 42' s.t. Lukaku.: 35' Bastoni, 42' Dimarco, 21' s.t. Lautaro, 42' s.t. Correa(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 26’ s.t. Asllani), Mkhitaryan (dal 39’ s.t. Gagliardini), Dimarco (dal 31’ s.t. Gosens); Dzeko (dal 26’ s.t. Correa), Lautaro (dal 39’ s.t. Lukaku).(3-4-2-1): Stanek; Hejda, Pernica, Tijani (dal 7’ s.t. Jemelka); Havel, Bucha (dal 25’ s.t. Ndiaye), Kalvach, Mosquera; Jirka (Dal 1’ s.t. Holik), Vilkanova (dal 39’ s.t. Pilar); Bassey (dal 1’ s.t. Chory).: Mosquera (V), Pernica (V): Andreas Ekberg (Svezia)