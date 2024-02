Inter: Inzaghi mischia le carte con mosse a sorpresa, ma il dubbio è uno solo

Pasquale Guarro

In serate come quella di domenica, niente è lasciato al caso. Neanche i ciuffi d’erba del Meazza, tant’è che Simone Inzaghi ha ordinato di eseguire la consueta rifinitura proprio a San Siro, dove il terreno di gioco è stato da poco messo a nuovo al fine di garantire uno spettacolo migliore, dal punto di vista visivo, ma soprattutto dal punto di vista pratico. Nerazzurri tutti a disposizione, fatta eccezione per Cuadrado, infortunato di lungo corso. Sta meglio anche Nicolò Barella, che aveva dovuto allenarsi a parte per un affaticamento muscolare, ma già venerdì aveva dato ottimi segnali di ripresa partecipando all’intero allenamento, partitina compresa. Difficilmente Inzaghi si proverà di lui in una partita come quella di domenica sera, dove ogni leader sarà al suo posto.



CON I TITOLARISSIMI - Rispetto alla gara di Firenze, dunque, l’Inter ritroverà Acerbi in difesa, Dimarco sulla sinistra e Calhanoglu e Barella in mezzo al campo. Mica quattro qualsiasi… Ma intanto Inzaghi non scopre le carte e solo domenica mattina svelerà al gruppo le proprie scelte. Tutto lascia pensare che alla fine si affiderà ai titolarissimi, ma nella rifinitura non sono mancate sorprese, con Asllani e Bisseck provati nell’undici titolare. Prove generali, nessuna indicazione particolare. Quelle arriveranno domenica mattina, quando la squadra si risveglierà ad Appiano Gentile e scenderà in campo. Ci sarà anche Stefano Sensi, che sabato è tornato ad allenarsi con la squadra, rientrando con il gruppo ad Appiano per il ritiro. Tutto lascia pensare a una sua convocazione per la partita di domenica sera. L'unico dubbio è sulla fascia destra, con Dumfries pronto a sostituire Darmian a gara in corso.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.