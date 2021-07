Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter TV al termine del match vinto ai rigori in amichevole contro il Lugano: "Siamo stati molto seri. Eravamo andati sotto di due gol, sono molto contento della reazione. Il 22 agosto ci faremo trovare nelle migliori condizioni. Speriamo di festeggiare lo scudetto con i nostri tifosi sugli spalti".



Poi a Sky: ​"Siamo andati molto bene, adesso fare dei nomi mi risulta difficile. Sono tutti ragazzi seri. Dimarco sta facendo molto bene in questi otto giorni e penso proprio che rimarrà con noi perché se lo è meritato per quello che ha fatto negli ultimi due anni a Verona e in questo primi giorni di preparazione. Satriano è un ragazzo giovane e ha tanta voglia di imparare. Domani arriverà De Vrij, dopodomani Brozovic, un po' alla volta dobbiamo inserire i nuovi con tanta pazienza e tanto lavoro. Sappiamo che quest'anno abbiamo qualcosa di importante, ma siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo".