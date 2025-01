Inter, Inzaghi: "No al turnover col Monaco. Derby? Non ci penso"

AFP via Getty Images

In vista della sfida di Champions League tra, l'allenatore dei nerazzurri Simoneha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le sue dichiarazioni: "Una partita molto importante, sappiamo il grande percorso che abbiamo fatto finora in Europa. Ci manca l'ultimo passo, speriamo di farlo. Ci vorrà la migliore Inter perché affrontiamo una squadra di ottima qualità".- ", sapevamo che sarebbe stato difficilissimo ma adesso è alla nostra portata. Dalle prime 8 rimarranno fuori probabilmente tantissime squadre importantissime. Dobbiamo fare un'ottima partita".

- ". Più che al derby penserò alle gare precedenti, sceglierò chi è nelle migliori condizioni psico-fisiche per giocare".- "Cosa mi è piaciuto? Come siamo sempre stati squadra, abbiamo sempre avuto un'ottima organizzazione, come testimoniano i nostri numeri soprattutto difensivi. Vuol dire che".- ". Sicuramente, così come avevo fatto dopo Praga. Dovrò prendere forze da dove posso".