Il tecnico dell', Simone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Frosinone:"Il gol di Dimarco farà il giro del mondo, se lo merita, era un momento difficile in cui avevamo sbagliato delle rifiniture. Poi Thuram con la sua azione ci ha fatto battere un rigore e vivere un secondo tempo più sereno. Le qualità balistiche di Dimarco ne fanno un giocatore speciale, si vedono raramente cose del genere. I ragazzi continuino così".- "Ogni gara è difficile, il Frosinone ha cambiato sistema per affrontarci e questo è successo in tutte le ultime partite tranne quella con l'Atalanta. Noi dobbiamo essere veloci nel capire cosa cambia, abbiamo giocato sei partite molto dispendiose e ognuna difficile".- "Ho apprezzato molto la concentrazione della squadra, distanze sempre mantenute. Lo sapevamo, al di là dei moduli, giocano molto col portiere e hanno ottimi calciatori".- "Ero molto fiducioso, parlerò il tempo ma i ragazzi lavorano bene insieme dal 13 luglio. Insieme è la nostra parola, cerco di utilizzare tutti sapendo che sarà un percorso lungo che ci presenterà delle difficoltà".- "Le griglie non mi piacciono, dico solo che noi come sempre proviamo a vincerle tutte. Ci sono squadre attrezzate, capisco che ci diano per favoriti per via di quello che mettiamo sul campo. Non siamo i più ricchi, penso che i mercati che ho vissuto lo dimostrino, quest'anno abbiamo fatto pari nonostante la vittoria della Champions. I ragazzi sono responsabili, mettono sempre in campo tutto per un pubblico che ci supporta sempre sia in casa sia in trasferta".