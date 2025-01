Inter, Inzaghi: "Non c'è stata partita. Thuram ci sarà in finale? Vedremo"

AFP via Getty Images

L'batte 2-0 l'all'Al-Awwal Park Stadium di Riad e conquista la finale di Supercoppa Italiana. Al termine della partita, il tecnico nerazzurroè intervenuto a SportMediaset: le sue dichiarazioni.- "Siamo stati bravissimi, non c'è stata partita contro un avversario di assoluto valore che ha trovato un'Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra. Volevamo questa finale e l'abbiamo ottenuta. Abbiamo fatto il primo passo, manca quello più importante ma ho fatto i complimenti ai ragazzi per questa partita di concentrazione e di tecnica, tutte queste occasioni non le avevamo mai create e lo abbiamo fatto con l'Atalanta che è un avversario di grande valore".

- "Quella su Lautaro sono riuscito a rivederla, ha giustamente esultato. Ma penso quelle su Mkhitaryan, quella su Dimarco... Dovevamo fare il 3-0 per chiuderla, se non lo fai magari si riapre il match, come nell'occasione del 2-1. Però ho poco da rimproverare ai ragazzi".- "Dovevamo chiuderla prima. Ma in questo momento non riesco a fare appunti ai ragazzi, poi stasera dopo cena la rivedrò chiaramente. Abbiamo fatto però un'ottima partita contro un avversario di assoluto valore e sono soddisfatto. Non è mai semplice dopo questi viaggi, ma ho dei ragazzi che hanno messo in campo tutto e andando in campo ogni 2-3 giorni, con così tanti viaggi in mezzo, non è semplicissimo. Ma abbiamo fatto tutto oltre ogni aspettativa".

- "Non è un caso. Poi è il nostro modo di giocare, abbiamo questi difensori che riescono a trovarsi in queste occasioni, ma vedi Dumfries non è una novità. Magari lo è la doppietta ma lui è un giocatore che ha sempre fatto gol all'Inter e in Olanda, bravo lui e tutti i ragazzi perché per fare questa partita con l'Atalanta bisogna esserlo".- "Ha fatto però una grandissima partita? Sono d'accordo. Poi in alcune occasioni ha trovato un Carnesecchi straordinario però dipendiamo tanto dai nostri attaccanti noi. Non solo da Lautaro ma anche da Arnautovic, Taremi, Correa, fanno un grandissimo lavoro e sono importantissimi al di là dei gol. Ho la fortuna di avere dei giocatori che sanno l'importanza del gol ma ancora di più della vittoria".

- "Ci sarà per la finale? Non so ancora dirlo. Aveva un problemino, ha detto di aver sentito indurire l'adduttore. Dopo aver parlato con la squadra gli ho detto di uscire cinque minuti prima all'intervallo per capire come stesse, non si sentiva e abbiamo fatto subito il cambio. Giocheremo tra quattro giorni e vedremo con lo staff se sarà disponibile per la finale".