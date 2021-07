Simone Inzaghi si è mostrato sereno di fronte ai giornalisti, il mercato non lo preoccupa, almeno non per adesso. Il nuovo tecnico dell'Inter ha ricevuto rassicurazioni in tal senso, Hakimi sarà l'unico grande sacrificio ma il tecnico nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, sa cosa vuole dai suoi uomini mercato.



“Non è il tipo da chiedere regalini in mondovisione, ma Simone Inzaghi si aspetta qualche piccolo dono. Lo ha detto, tra le righe ma con fermezza, presentandosi nel nuovo pianeta interista: «Sappiamo che abbiamo qualcosa da fare in entrata perché gli esterni sono giocatori importanti per il mio modo di vedere il calcio». Non c’è stato giorno dell’ultimo mese in cui non abbia parlato di mercato con i suoi dirigenti, anzi Simone sapeva già prima di firmare che non avrebbe potuto godere dello sprint di Hakimi: non è il solo, la maggioranza dei tifosi nerazzurri non lo ha mai visto sfrecciare a San Siro causa pandemia. Ma se è impossibile immaginare di viaggiare ancora sulle frequenze del marocchino, Inzaghi chiede comunque un sostituto all’altezza, un esterno che aiuti il suo calcio ampio e verticale”.