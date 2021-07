Simone Inzaghi non è uno da clamorose uscite pubbliche ma sa come mantenere ordine e disciplina. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Di certo, rispetto al passato sarà evitata l’esposizione pubblica dei panni privati, non è nel carattere dell’allenatore. Quando si chiudono le stanze di Appiano, però, non c’è certo rilassatezza, anzi si lavora duro come nel passato. E meglio non farlo arrabbiare, Romelu Lukaku avrà avuto conferma dalla viva voce del fratello: Jordan fu spedito con disonore in tribuna per un ritardo prima di Juve-Lazio dell’estate 2020”.