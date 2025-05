AFP via Getty Images

A pochi minuti dal termine della vittoria per 2-0 dell'Inter in casa del Torino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Simone Inzaghi. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

PRESSIONE - "Adesso il destino non è più nelle nostre mani. Dobbiamo fare partite serie e organizzate come stasera. il Torino ha dato tutto, non perdeva qui da nove partite. Serviva un'Inter tosta e determinata e così è stato".

ZALEWSKI - "Sta facendo molto bene. Ha qualità. Nasce mezzala, poi è stato spostato da quinto: lo fa molto bene. Ci mancavano giocatori in mezzo. Calhanoglu e Barella potevano fare uno spezzone e l'hanno fatto benissimo. Zalewski ha giocato benissimo. Sono contento per lui e per tutti i ragazzi. Fino a diluvio abbiamo giocato molto bene. Mi sono piaciuti molto i ragazzi".

INFORTUNATI - "I ragazzi si devono riposare. Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard non penso di averli con la Lazio. Poi vedremo con il Como. Dobbiamo cercare di fare bene le ultime due partite e allenarci in serenità. Dobbiamo lavorare così come abbiamo fatto oggi".

MARTINEZ - "Lo abbiamo voluto a tutti i costi. C'erano diversi portieri, ma abbiamo scelto lui. Ha personalità, si allena bene. Tutte le volte in cui ha giocato ha fatto benissimo. E' pronto per giocare nell'Inter. Ha grande concorrenza perché Sommer sta facendo due stagioni straordinarie. Siamo contenti: avere due portieri affidabili è importantissimo".

BARCELLONA - "Quando sono tornato a casa martedì mi sono subito rivisto la partita perché ero curioso di vederla dalla tv. E' stata una partita folle. Sappiamo di non avere i budget di Psg, Barcellona e Bayern ma col nostro cuore e la nostra organizzazione vogliamo essere i più bravi. Probabilmente non saremo i più forti ma con questo cuore possiamo giocarcela con tutti".

Inzaghi ha poi parlato anche ai microfoni di Dazn.

TAREMI E CORREA - "Avrebbero meritato il goal per come hanno giocato. Correa si è fatto male a dicembre ed è stato fuori fino a febbraio.Taremi idem, ha avuto i primi sei-sette mesi con la pubalgia. Dall'Iran è tornato con una lesioncina. Ora si stanno allenando bene e ci stanno dando grande soddisfazioni".

CHAMPIONS - "Io posso parlare del cammino che ho fatto, senza dire che se ne parli troppo. Io ringrazio i ragazzi e la società per ciò che mi hanno dato. Noi sappiamo che abbiamo fatto una grandissima cosa ad arrivare in finale, ma il nostro lavoro non è finito. Ci vorranno cuore, anima e organizzazione. Affronteremo avversari più attrezzati di noi, ma abbiamo già dimostrato con Bayern, Barcellona, City e Arsenal che con armi e cuore possiamo giocarcela. E lo faremo anche il 31 maggio".

MESSAGGI - "I miei genitori erano con me la mattina seguente dopo il Barcellona. Il più bel messaggio è stato quello di mio fratello, fa senz'altro piacere. E di altri due allenatori che non nomino, si sono ricordati che l'Inter aveva fatto una grande impresa. Lo dirò il 1° giugno".