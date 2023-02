"Abbiamo fatto un'ottima partita contro un ottimo avversario, c'è rammarico per le occasioni del primo tempo. I cambi ci hanno aiutato, certo volevamo qualcosa in più ma siamo soddisfatti". Ha parlato così Simone Inzaghi dopo l'1-0 al Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.



SUI CAMBI - Lukaku e Brozovic sono entrati benissimo, ho bisogno di tutti. Contro avversari così spendi tantissimo. Il primo tempo? Dovevamo essere più veloci con la palla, bisognava costruire meglio. Certo, loro ci aggredivano ferocemente. Ma nonostante ciò abbiamo creato molto e meritavamo il vantaggio nel primo tempo".



LUKAKU E LA REAZIONE DI DZEKO - "Romelu ha avuto un infortunio importante, sta bene e noi sappiamo cosa ci può dare. Adesso deve lavorare così fino alla fine. La lite Onana-Dzeko? Sono cose da campo, va bene così. Anche io mi arrabbiavo da giocatore quando venivo sostituito in queste partite, mi è bastato vederlo scattare in piedi al gol di Lukaku. Sono cose che capitano quando c'è questa adrenalina, ha fatto tantissimo per noi negli scorsi mesi".