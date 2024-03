Inter, Inzaghi non si fida: 'L'Atletico in casa ha vinto 13 partite su 14...'

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky alla vigilia della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League:



"Sappiamo che domani sarà difficilissima, in questo stadio su 14 partite l'Atletico ne ha vinte 13 e pareggiata una. Noi vogliamo andare avanti e proseguire nel nostro cammino facendo la nostra gara e non pensando all'andata. Fare qualcosa di importante anche in Champions è un sogno, abbiamo centrato l'obiettivo Mondiale per Club passando agli ottavi e adesso proviamo a passare".