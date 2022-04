ha commentato a Sky Sport l'incredibile ko contro il Bologna: "Abbiamo approcciato il match nel migliore dei modi, bisognava fare il secondo gol e non prendere quello di Arnautovic perché poi come abbiamo visto in partita può succedere di tutto.L'analisi della partita:Il Bologna non si è mai presentato in area, poi dopo l'infortunio del secondo gol si è persa lucidità. Ora siamo indietro, dobbiamo recuperare e non dipende più da noi. Troppo frenetici noi. Volevamo segnare dopo l'1-1, abbiamo avuto occasioni clamorose come quella di Lautaro e creato altre situazioni. Il rammarico più grande però è non aver chiuso la partita nel primo tempo. E' un brutto passo falso, ma dobbiamo andare avanti".Poi la marcatura è scivolata, Arnautovic è arrivato tra terzo e quinto e ha segnato in una partita in pieno controllo".Se sbaglia un attaccante se ne parla meno, è un infortunio che ci ha castigati ma sul 2-0 o sul 3-0 ci sarebbe pesato meno. Radu deve stare tranquillo, ha una carriera rosea davanti essendo un grande portiere".Sull'uscita rabbiosa dal campo di Barella: "Tutti vorrebbero restare in campo di più, ho scelto così in quel momento. Nessun problema, l'importante è che abbiano rispetto tra loro e con lo staff e loro lo hanno avuto dal primo giorno".