Si sarà sentito disorientato, Zhang, al chiuso del suo ufficio, nell’ascoltare Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il suo allenatore, elogiato in passato per quelle doti distensive., che spesso aveva volontariamente messo sotto pressione l’intera proprietà, arrivando addirittura a minacciare le proprie dimissioni quando dalla Cina tardava ad arrivare l’ok definitivo per Lukaku. Con Inzaghi invece no, con lui è tutto un altro lavorare, ha sempre confidato il presidente:Era giunto il momento di farsi sentire, di chiedere rispetto, per il suo lavoro e per i tifosi che hanno sottoscritto gli abbonamenti. Se finora, sotto richiesta della proprietà, la società non ha potuto ufficialmente dichiarare chiuso il mercato in uscita, ci ha pensato Inzaghi a prendersi la responsabilità di farlo.Il messaggio è giunto forte e chiaro a destinazione, negli uffici della presidenza, dove al di là delle promesse e dei proclami, c’è sempre un timpano volto in favore delle proposte last minute. Chissà se oggi l’allenatore avrà suscitato in Zhang la stessa serenità di sempre. O se il presidente nerazzurro avrà dovuto ridestarsi con uno schiaffetto sul viso, scoprendo per la prima volta una nuova versione di Inzaghi, meno tollerante e più esigente.