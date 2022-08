A margine della sfida vinta contro lo Spezia, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky.“La prestazione è stata molto buona, all’inizio siamo stati contratti ma trovato il vantaggio potevamo andare a riposo con un altro passivo. Abbiamo fatto bene in possesso e non possesso, abbiamo preparato bene la partita sapendo che lo Spezia avrebbe potuto crearci difficoltà”.“È una speranza, l’anno scorso siamo stati il migliore attacco e adesso abbiamo soluzioni in più con il ritorno di Lukaku. Ho 4 attaccanti importanti. Dovrò essere bravo a sceglierli, quest sera sono entrati benissimo Dzeko e Correa e per un allenatore questi sono grandissimi segnali.“Avevo sbagliato io, avevo comunicato al team manager Barella ma nella mia testa era assodato dovesse uscire Calhanaoglu. Ho sbagliato io, poi abbiamo corretto subito in corsa”.“È un trascinatore perché ha l’Inter addosso. Ma è importante come tutti gli altri”.“Da quando si gioca con 5 cambi, chi entra deve fare la differenza quando le squadre sono lunghe per vi della fatica”.“Su questo ho dei dirigenti bravissimi che lavoro quotidianamente per me. Mentre si parla tanto di mercato, io parlavo con la mia squadra dello Spezia”