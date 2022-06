L'Inter e Simone Inzaghi hanno raggiunto ieri l'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2023. Un summit durato 3 ore e che ha portato all'accordo per un prolungamento fino al 2024 e con piccolo ma importante aumento. Secondo la Gazzetta dello Sport già oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.