Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Dazn al termine della vittoria in casa della Lazio:



"Queste partite sono quelle che fanno felici noi allenatori. Abbiamo sofferto insieme senza concedere molto su un campo che sarà difficilissimo per tutti".



THURAM E LAUTARO - "Stanno facendo bene, loro come tutta la squadra. Mancavano giocatori importanti ma siamo stati bravi nella difficoltà. Dovevamo essere più bravi sull'occasione di Rovella, ma loro l'anno scorso non sono arrivati secondi per caso".



OSTACOLI - "Le 22 partite che mancano in campionato e le altre nelle altre competizioni. Tutte le squadre davanti hanno fatto punti, noi andiamo avanti da gruppo e chiunque chiamo in causa mi dà ottime garanzie".



BISSECK - "Grandissimo test per lui, dalla sua parte andavano forte ma lui lavora tantissimo, ha imparato quasi perfettamente l'italiano. Poi Pavard c'era ma era troppo rischioso oggi. Bravi i dirigenti a prendere Bisseck, viene dal campionato danese e qui è tutto diverso ma bravo".



CONTRO LA LAZIO - "22 anni non si dimenticano, qui mi hanno voluto bene da giocatore e anche da allenatore, non sono uno che dimentica e questi tifosi me li ricordo molto bene".



CHAMPIONS E COPPA ITALIA - "Bisogna rimanere con tutte le forze in queste partite, alla Coppa Italia ci teniamo. Cerchiamo di fare bene in tutte le competizioni, domani vediamo chi ci tocca in Champions e poi aspettiamo febbraio. Secondo me prendiamo il Manchester City, è una mia sensazione, poi tutte saranno difficili".