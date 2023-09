Simone Inzaghi ha già da tempo trovato l'accordo con l'Inter per il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione. Manca solo la firma per usare una celebre frase di Calciomercato.com che però sta per arrivare. In questi giorni, secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore si recherà in sede per mettere nero su bianco il prolungamento fino al 30 giugno 2025.