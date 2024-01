Inter, Inzaghi: 'C'è un unico neo. Quando sono arrivato l'obiettivo era il 4° posto, dopo 3 mesi lo scudetto...'

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria per 3-0 ottenuta contro la Lazio è che è valsa la qualificazione alla finalissima della Supercoppa Italiana.



BRAVI - "Sono stati molto bravi, abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo approcciato subito bene, veramente hanno fatto una grande gara. Abbiamo raggiunto la finale, la volevamo. In due giorni e mezzo dobbiamo recuperare energie, col Napoli sarà difficile. Non avevamo fatto una finale in due partite ma è questo che il calcio chiede in questo momento, ci adeguiamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono divertito a guardarli"



UNICO NEO - "L'analisi è giusta, 1-0 a fine primo tempo era un risultato stretto. Poi abbiamo vinto 3-0, abbiamo preso pali, traverse, tante occasioni. L'unico neo è aver chiuso 1-0 il primo tempo"



DIMARCO - "Federico è stato bravissimo, sarebbe riduttivo pensare solo a lui quando si fa una partita così contro la Lazio. Anche i subentrati. Dimarco e tutti quanti sono stati bravissimi, ora dobbiamo fare l'ultimo passo lunedì"



MIGLIORARE - "Un po' limitativo parlare solo di stasera. Questi ragazzi è dal 13 luglio che stanno facendo ottime partite, stiamo avendo un grandissimo percorso. Dobbiamo cercare di migliorare, la Lazio porta pressione, siamo stati bravi a sviluppare il nostro gioco. Sono molto soddisfatto anche della partita strepitosa, ora la rivedrò ma ci saranno delle cose che avremo potuto fare meglio"



POI IN CONFERENZA



OBIETTIVO SCUDETTO - "Ci sono tante squadre che giocano bene, io la mia Inter l’ho vista giocare sempre molto bene. Poi essere continui per 60 gare non è facile per nessuno, in stagione ci sono infortuni che penalizzano. Da marzo dell’anno scorso in poi è stato sempre bello veder giocare l’Inter, penso a quando sono arrivato che l’obiettivo era il quarto posto, poi dopo tre mesi lo Scudetto è diventato l’obiettivo minimo. Ma non è un problema e va bene così".