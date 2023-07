Con André Onana in partenza per Manchester, cessione che segue l’addio a parametro zero di Samir Handanovic, per l’Inter la questione portieri diventa sempre più di fondamentale importanza. Sono tanti i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra, ma per gli esperti in pole c’è l’esperto Keylor Navas, reduce dall’esperienza in prestito al Nottingham Forest, e visto in Italia a quota 3, seguito dall’argentino dell’Atalanta Juan Musso offerto a 4. Più remota la possibilità di un approdo a Milano del talento georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili, dato a 7,50 dai betting analyst Sisal, con ultimo in lavagna il campione d’Italia con il Napoli Alex Meret, proposto a 9 volte la posta.