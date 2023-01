Stanno facendo discutere le dichiarazione in conferenza stampa di Simone Inzaghi dopo il passaggio del turno in Coppa Italia della sua Inter contro il Parma. "Stiamo parlando di un'Inter che ha battuto il Napoli, che avrebbe vinto a Monza senza quello che tutti hanno visto. E che ha passato il turno stasera. Parliamo di un'Inter che praticamente ha vinto 3 partite in una settimana", queste le sue parole.