Inter, Inzaghi prepara l'ultimo atto: la gestione tra campionato e Champions

Nel foglietto illustrativo della competizione europea c’è scritto tutto, le controindicazioni sono chiare:È naturale e l’Inter non fa certo eccezione, nonostante per i nerazzurri sia ancora tutto aperto anche in campionato, visto che il Napoli di Antonio Conte è sì primo, ma ad appena tre punti di distanza. Allora

L’indizio non manca,. Nel momento in cui i nerazzurri hanno abbandonato il primato in classifica in favore del Napoli, hanno lucidamente capito che adesso il destino non è più nelle proprie mani e di conseguenza questa nuova condizione ha inciso e inciderà sulle scelte passate e future.: Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic. Di questi, solo Bisseck (per indisponibilità di Pavard) ieri era presente tra i titolari contro il Barcellona.

Il calendario dell’Inter prevede attualmente altre tre partite: il Torino (a Torino) domenica alle 18, la Lazio (a Milano) e il Como (in trasferta), con date ancora da definire, ma comunque nei week end del 17-18 maggio e del 24 e del 25 maggiodi campionato. Ma queste. E poi c’è la consapevolezza di avere seconde linee all’altezza della situazione, visto che i vari de Vrij, Carlos, Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Frattesi, Arnautovic e Correa hanno tutte le carte per poter andare a vincere a Torino, specie se guidati dalla leggerezza di chi non ha ormai più niente da perdere.