Inter: Inzaghi prova nella formazione titolare Pavard, Dumfries e Lautaro

Pasquale Guarro

Ripartire immediatamente dopo il pareggio di Genova per dare un segnale alla Juventus, impegnata a Salerno domenica alle 18. Solo due i punti che dividono nerazzurri e bianconeri in classifica e per questo motivo non sono consentiti passi falsi. L'Inter scenderà in campo prima della Juventus, gli uomini di Inzaghi affronteranno il Verona sabato alle 12.30 e oggi, giornata di vigilia, il tecnico nerazzurro ha provato in allenamento quello che potrebbe essere l'undici da schierare contro i gialloblù. Partiamo subito dalle buone notizie: Lautaro e Dimarco stanno bene e sono a disposizione. Già ieri i due erano tornati a lavorare in gruppo e la notizia era dunque nell'aria, ma la rifinitura di questo pomeriggio ha confermato i passi avanti svolti dai due calciatori.



Tutti a disposizione di Inzaghi fatta eccezione per Cuadrado e Buchanan, anche se il canadese domani sarà in tribuna a San Siro per assistere al match. Anche Dumfries migliora giorno dopo giorno e dopo essere entrato in campo a Genova nei minuti finali, si candida a vestire i panni di titolare, con Darmian che dovrebbe finalmente riposare. Insieme a lui, in panchina, anche Bisseck, visto che la pettorina dei titolari questa volta è finita sulla schiena di Pavard. A sinistra, invece, ancora fiducia per Carlos Augusto, con Dimarco pronto a entrare a partita in corso.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.