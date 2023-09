Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali del club in vista del match di domani col Sassuolo: Ecco le sue parole.



TURNOVER - "E' la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che sono andati in nazionale e che hanno fatto tanti viaggi: ho una rosa competitiva, manca l'allenamento di oggi pomeriggio, poi deciderò come sempre fatto".



RIVALI - "Il Sassuolo viene da un'ottima partita con la Juventus, hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione: dovremo essere bravi e determinati a fare una partita importante".



ATTACCO - "Creiamo tanto, è un dato di fatto da tantissimo tempo: anche dalla scorsa stagione stiamo lavorando, non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori a essere determinati".



MERCATO - "Sappiamo di aver cambiato parecchio, l'ho già detto: sono stati bravi quelli che erano già all'Inter, hanno fatto capire ai nuovi, sia giovani che più esperti, come approcciarsi a questo mondo. Vedo grande disponibilità, è dal 13 luglio che vedo tutti lavorare nella giusta direzione".



DIFESA - "I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando bene: quando si parla di fase offensiva e fase difensiva si parla di tutta la squadra, non solo dei difensori. Tutti i reparti stanno lavorando nel migliore dei modi".