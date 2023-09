Al termine del derby stravinto 5-1 dalla sua Inter sul Milan, Simone Inzaghi ha parlato a Dazn. Ecco le sue parole.



VITTORIA - “Solo l’inizio, dobbiamo continuare nelle gare che arriveranno a breve.



PROTAGONISTA - “Mkhitaryan lo conosciamo tutti, non guardo cosa dicono fuori ma solo a quello che riusciamo a fare e a preparare in allenamento. Abbiamo avuto poco tempo e giocatori rientrati a 24 ore dalla partita ma sapevo che sanno giocare queste partite e l’hanno dimostrato ancora una volta”.



CAMBI - “Sappiamo cosa rappresenta il derby, era importantissimo. Come lo erano quelli della scorsa stagione. Questa vittoria ci dà il primato in classifica ma siamo solo all’inizio, il campionato è lunghissimo. È importante avere questa panchina, giocheremo ogni tre giorni e avranno tutti spazio. Avevamo bisogno di cambi a un certo punto della partita. Il gol di Leao? Non c’erano avvisaglie. I miei giocatori avevano speso tanto e quelli che sono subentrati hanno dato una grossa mano”.



GRUPPO – “Marotta e Ausilio volevano Thuram da tempo, più di 12 mesi. Deschamps mi aveva parlato benissimo di lui. Grandi qualità, ma grande persona, si è fatto subito volere bene. Abbiamo cambiato 12 giocatori, la scorsa stagione ci ha dato grande maturità. Bisognerà farci trovare pronti per le sfide di quest’anno”.