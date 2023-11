Aleggiavano dei forti dubbi soprattutto all'inizio della settimana che ha portato alla vigilia del derby d'Italia, ma alla fine Juan Cuadrado è riuscito ad arrivare a poche ore dalla sfida tra la sua ex squadra, la Juventus, e l'Inter in condizioni accettabili per essere impiegato: da qui la decisione del tecnico Simone Inzaghi di aggregarlo alla lista dei giocatori a disposizione per il Derby d'Italia in programma domani sera.



PENALIZZANTE - L'allenatore nerazzurro ha parlato di penalizzazione data dal problema al tendine d'Achille del colombiano, ma ha ricevuto risposte sufficienti soprattutto nelle ultime due sedute e ha deciso di chiamare l'esterno. Sarà Cuadrado della partita? Con ogni probabilità non dall'inizio, visto che è fermo da poco dopo l'inizio della stagione. Ma potrà entrare nella parte finale del match, nello stadio che è stato per tanti anni il suo.



SANCHEZ KO - Non ci sarà, invece, Alexis Sanchez: come rivelato dallo stesso Inzaghi, il cileno è tornato a Milano infortunato, e la sua piccola distorsione gli precluderà la gara contro la Juventus, che decise quando valeva la Supercoppa Italiana con un gol nei supplementari quasi due anni fa.