Simone Inzaghi e l'Inter proseguiranno insieme almeno per un altro anno. Lo ha anticipato l'agente dell'allenatore Tullio Tinti che ha anticipato come l'ormai vecchio contratto in scadenza nel 2024 sarà prolungato fino al 2025. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo stipendio che percepirà il tecnico resterà lo stesso pattuito più di un anno fa, ovvero 5 milioni di euro a stagione.