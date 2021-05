Simone Inzaghi ha già annunciato l'addio alla Lazio ed è solo una questione di tempo per il suo arrivo sulla panchina dell'Inter, con cui ha già firmato il contratto e dove prenderà il posto di Antonio Conte. In corsa con Raul per sostituire Zidane al Real Madrid. Protagonista di un derby di mercato con l'Atletico di Simeone per Lautaro Martinez.



L'attaccante argentino rischia di non essere l'unico titolare da sacrificare sul mercato in uscita, infatti il suo amico Achraf Hakimi è entrato nel mirino del Paris Saint-Germain. Leonardo è pronto a offrire 60 milioni di euro per il cartellino del nazionale marocchino, pagato 40 milioni di euro l'anno scorso dall'Inter (che chiede di più) per acquistarlo dal Real Madrid. Che su di lui vanta un diritto di opzione, quindi pareggiando l'offerta del PSG potrebbe riportarsi a casa il calciatore. Anche se a oggi non ci sono stati contatti in questo senso, chissà che effetto farebbe ai nerazzurri vedere ancora insieme Hakimi e Lautaro, ma a Madrid. Magari con Conte...